O Palmeiras não jogou, mas nem por isso deixou de ter uma noite de sonho na quinta-feira, face aos resultados que se verificaram no Brasileirão.

Depois do empate do Botafogo, o Flamengo venceu na receção ao Bragantino, de Pedro Caixinha, e deixou a equipa de Abel sozinha na liderança, a quatro jornadas do fim do campeonato. Mas já lá vamos.

No Maracanã, o encontro entre dois candidatos ao título foi decidido à entrada para os últimos 15 minutos: Arrascaeta, depois de uma combinação com Pulgar, fez o 1-0.

A três minutos dos 90, a vida ficou ainda mais complicada para o conjunto orientado por Caixinha, uma vez que Thiago Borbas foi expulso.

Com este resultado, o Flamengo está na terceira posição, com 60 pontos, enquanto o Bragantino é quinto, com 59. Na liderança isolada está o Palmeiras, com 62 pontos.

O resumo da partida: