O Palmeiras goleou o América Mineiro (4-0), na 36.ª jornada do Brasileirão, e isolou-se na liderança do campeonato, a duas rondas do final da competição.

Com a derrota do Flamengo e o dramático empate do Botafogo no reduto do Coritiba, a equipa de Abel Ferreira garantiu uma importante vantagem de três pontos sobre o trio de perseguidores.

66 pontos para o Palmeiras, 63 para Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo.

Perante o último classificado, o Verdão chegou com naturalidade à goleada, com tentos de Endrick (2m), Eder (40m, pb) e José Manuel López (88m e 90+2m).

Se a equipa de Abel impôs o seu favoritismo perante o «lanterna vermelha», tal não aconteceu com o Botafogo na visita ao penúltimo classificado, o Coritiba.

Numa reta final incrível, o ex-FC Porto Tiquinho Soares colocou os visitantes em vantagem na sequência de um castigo máximo (90+7m), mas Edu impediu a vitória do Fogão com o golo do empate ao minuto 99 (1-1)!