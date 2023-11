Depois de derrotar o Flamengo por 3-0, Luiz Felipe Scolari, treinador do Atlético de Mineiro, afirmou, em conferência de imprensa, que Abel Ferreira é o melhor treinador do campeonato brasileiro.

O antigo selecionador nacional não se poupou nas palavras e deixou elogios ao técnico português.

«Acho que o melhor vai ser o Abel Ferreira de novo. Tu podes ficar bravo, mas não adianta.»

O Palmeiras, de Abel Ferreira, é líder isolado do campeonato brasileiro, com 66 pontos, mais três do que Botafogo, Flamengo e Atlético Mineiro quando faltam duas jornadas para o final do Brasileirão.