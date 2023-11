A conceituada revista inglesa FourFourTwo publicou a habitual lista dos melhores cinquenta treinadores do Mundo que, sem surpresa, é liderada por Pep Guardiola, treinador do Manchester City, com Jürgen Klopp (Liverpool) e Carlo Ancelotti (Real Madrid) a completarem o pódio.

Uma lista da elite de treinadores com espaço para quatro portugueses, liderados por Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, que se destaca à frente de José Mourinho (Roma), Ruben Amorim (Sporting) e Sérgio Conceição, mas também com espaço para Roger Schmidt (Benfica).

Abel Ferreira é o melhor português nesta lista, no 14.º lugar, atrás de Luis Enrique (Paris Saint-Germain), mas à frente de José Mourinho (Roma), o 15.º desta lista. A revista inglesa diz que o treinador do Palmeiras «transformou o futebol brasileiro desde que chegou em 2020» e «rapidamente passou a ser o treinador estrangeiro com mais troféus no país».

Logo a seguir vem o treinador da Roma que já ocupou lugares mais cimeiros desta lista e que a FourFourTwo qualifica como «inevitável», recordando as duas finais europeias consecutivas da Roma nos últimos anos.

Ruben Amorim é o primeiro treinador da liga portuguesa a aparecer nesta lista, no 26.º lugar e com destino traçado. «Qualquer que seja a vaga disponível na Premier League, o nome de Amorim é invariavelmente associado e é fácil perceber porquê», escreve a revista.

Sérgio Conceição aparece na 37.ª posição, com a revista a destacar o trabalho no FC Porto desde 2017 e destacando os mais de cem milhões de vendas que permitiram ao FC Porto equilibrar o fair-play financeiro e também bater o Benfica na luta pelo título.

Por falar em Benfica, Roger Schmidt, segundo alemão a comandar o Benfica, depois de Jupp Heynckes, destaca-se no 33.º lugar, à frente de Conceição, com a revista a destacar o título conquistado no ano de estreia.

Os dez primeiros e os portugueses

1.º Pep Guardiola (Manchester City)

2.º Jürgen Klopp (Liverpool)

3.º Carlo Ancelotti (Real Madrid)

4.º Mikel Arteta (Arsenal)

5.º Thomas Tuchel (Bayern Munique)

6.º Eddie Howe (Newcastle)

7.º Xavi (Barcelona)

8.º Roberto de Zerbi (Brighton)

9.º Unai Emery (Aston Villa)

10.º Diego Simeone (Atlético Madrid)

(…)

14.º Abel Ferreira (Palmeiras)

15.º José Mourinho (Roma)

(…)

26.º Ruben Amorim (Sporting)

(…)

33.º Roger Schmidt (Benfica)

(…)

37.º Sérgio Conceição (FC Porto)