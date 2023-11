Depois da espetacular reviravolta que permitiu ao Palmeiras vencer em casa do Botafogo por 4-3, o guarda-redes Weverton, que defendeu uma grande penalidade aos 83 minutos de jogo, quando o resultado estava em 3-1, destacou o papel do treinador português no desfecho da partida.

«Às vezes a gente cansa-se de falar do Abel, mas temos de voltar a falar. Nós chegamos abatidos ao balneário depois do primeiro tempo, não é normal sofrer três golos. Ele chegou e disse-nos: 'Pior do que isso, vocês não vão fazer. Já perdemos o primeiro tempo, vamos ganhar o segundo'. E nós ficamos com isso na cabeça. Era fazer um golo para voltar a confiança e conseguir essa virada histórica", disse o guarda-redes.

Weverton deu os parabéns ao grupo e ao treinador que, «mais uma vez motivou a equipa com a sua liderança».

O internacional brasileiro também fez questão de apontar a qualidade da partida e falou da corrida pelo título brasileiro, que ficou relançada.

«O Botafogo está triste pela derrota, mas quem viu o jogo, viu um grande espetáculo. Agora vamos continuar a nossa caminhada jogo a jogo, vamos descansar e temos um jogo contra o Athletico Paranaense. É procurar mais uma vitória», disse.