Abel Ferreira chegou a entregar, por mais do que uma vez, o título do Brasileirão ao Botafogo, mas nesta quarta-feira à noite o caso pode ter mudado de figura.

É que o Palmeiras, campeão em título, foi ao Rio de Janeiro vencer o Botafogo, num jogo que esteve praticamente perdido, mas que terminou com uma reviravolta de proporções épicas (4-3).

Ao intervalo, o Verdão já perdia por 3-0. Carlos Eduardo (21m), Tchê Tchê (30m) e Júnior Santos (36m) deram corpo ao domínio acentuado da turma carioca, que até podia ter ido para o descanso com uma vantagem mais robusta.

Depois de uma primeira parte desastrosa, o Palmeiras regressou para a etapa complementar com os mesmos onze, mas outra atitude. O adolescente Endrick reduziu aos 49 minutos, mas foi essencialmente a expulsão Adryelson aos 76m e um penálti desperdiçado pelo ex-portista Tiquinho Soares, aos 83 minutos, que abriram caminho para a «virada».

No minuto seguinte ao castigo máximo de Tiquinho, Endrick bisou e José Manuel López, acabado de entrar, fez o empate aos 89 minutos.

O árbitro deu depois dez minutos de descontos e o Palmeiras carregou em busca do triunfo que chegou no último sopro, aos 90+9m, quando Murilo encostou à boca da baliza após um livre batido por Raphael Veiga.

Com este resultado, o Palmeiras eleva para quatro o número de vitórias seguidas no Brasileirão. Tem agora 56 pontos, menos três (e mais um jogo) do que o líder Botafogo.

