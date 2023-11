Não caiu bem a John Textor a derrota em casa com o Palmeiras, no Brasileirão. O presidente do Botafogo teve palavras duras no final da partida, acusando a equipa de arbitragem e a própria Confederação Brasileira de Futebol de corrupção.

O Botafogo estava a vencer por 3-0 ao intervalo, mas o ‘Verdão’ reduziu logo no reatamento e acreditou que podia fazer mais, mas o resultado foi-se mantendo.

O central Adryelson, da equipa da casa, foi expulso aos 76 minutos, num lance com interpretação discutível, depois de o árbitro consultar o VAR. O Botafogo não foi estável emocionalmente, desperdiçou uma grande penalidade aos 83 (ainda com 3-1 no marcador) e sofreu três golos na reta final, perdendo o jogo vendo o Palmeiras aproximar-se na classificação.

Ainda os jogadores saiam do relvado e John Textor desabafava: «o mundo inteiro viu que não era cartão vermelho, nem sei se era falta, ele tocou na bola primeiro», começou por dizer, criticando o lance da expulsão, que considerou «ter mudado o jogo».

«Isto é corrupção, isto é um roubo. Por favor, encontrem Ednaldo (Rodrigues, presidente da CBF) porque ele tem de se demitir amanhã de manhã», continuou Textor.

«Este campeonato transformou-se numa anedota, ninguém merece isto» - disse ainda, acrescentando, quando os jogadores do Palmeiras saíam do relvado: «estes jogadores não queriam ganhar assim, nós não queríamos perder assim. São cinco jogos seguidos. Isto é corrupção».

E para concluir: «isto tem de acabar, este roubo. Multem-me, mostrem-me o cartão vermelho, eu vou continuar aqui, este é o meu estádio».

Abel não responde a Textor

Na sala de imprensa, Abel Ferreira foi controntado com as palavras do presidente do Botafogo e preferiu não responder. «Tenho a minha opinião, mas se eu disser… É melhor não dizer», começou o técnico português, acrescentando: «já disse que é um dos melhores presidentes que está no Brasil. Mas o futebol tem disso, muitas emoções... São momentos intensos. Só sente quem está lá dentro. Ninguém sabe o que é ser mãe, só as mulheres. Porque sentem».

Abel já tinha dito que só uma equipa no Brasil (o Palmeiras) seria capaz de uma reação assim.