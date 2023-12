Com uma mão na taça de campeão do Brasil, Abel Ferreira não se compromete em relação ao futuro. Depois da vitória sobre o Fluminense, este domingo, o técnico do Palmeiras disse que as notícias sobre a possível saída para o Al-Sadd, do Qatar, são «puras especulações».

«Não vou comentar especulações, vocês sabem como é o futebol brasileiro», afirmou o treinador português. «O mais importante é o jogo mais importante do ano, queremos carimbar este título, porque neste momento não somos campeões e queremos muito ser», acrescentou.

Perante a insistência dos jornalistas, Abel manteve o tom, garantindo que ainda não definiu o futuro e recordando o passado.

«Na primeira ou na segunda Libertadores disse que ia parar e refletir, como faço todos os anos. Já disse outras vezes que estava de ‘saco cheio’ e isso não é mentira nenhuma. Querem que diga que é difícil fazer jogos e viagens a cada três dias, ter entidades do futebol brasileiro que insinuam que você é isso ou aquilo, acham que isso é fácil? São três anos, não três dias. Todos os anos, chego ao final, tenho um relatório pronto do que pedi no ano anterior, o que aconteceu e o que penso que será o futuro do clube. Este relatório está pronto para ser entregue. É muito desgastante ser treinador no futebol brasileiro, mas eu não sou ingrato», assegurou.

Abel Ferreira tem contrato até o fim de 2024, mas é pretendido pelo Al-Sadd, que estará disposto a oferecer-lhe um contrato milionário.

Ao fim de três anos no Palmeiras, o técnico português está perto de conquistar o nono título no clube, sendo bicampeão do Brasileirão. Isso depois de ter estado com 13 pontos de atraso para o então líder Botafogo.