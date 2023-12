Filipe Cândido foi anunciado como novo treinador do Boavista Sport Clube.



Numa nota divulgada nas redes sociais, o clube do Rio de Janeiro deu conta da chegada do técnico português que vai viver a primeira experiência além-fronteiras.



O treinador, de 44 anos, junta-se assim a outros portugueses que trabalham no futebol brasileiro como Abel Ferreira, António Oliveira ou Pedro Caixinha.



Filipe Cândido, que passou por Sousense, União de Leiria, Mafra, B SAD e Nacional, já se encontra a preparar a participação na Série A do Campeonato Carioca que arranca em janeiro.