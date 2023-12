Abel Ferreira chegou, esta quinta-feira, a Portugal, onde vai passar o Natal. O treinador português sagrou-se bicampeão brasileiro pelo Palmeiras e garantiu, à chegada ao nosso país, que se sente feliz no emblema canarinho.

«Eu tenho contrato, isso é o que é certo. A única coisa que é certa é isso, é que tenho contrato e gosto de estar no Palmeiras. Agora, nós sabemos que a única certeza no futebol, a única constante no futebol, e não é só no futebol, é na vida, é a incerteza».

Abel Ferreira chegou a ser apontado ao comando técnico do Benfica. Contudo, o treinador português rejeitou ser hipótese para o cargo.

«Esse negócio não é meu. O futebol é isso. Por isso é que é tão difícil estar três anos num clube. O exemplo do Roger Schmidt pode ser o exemplo do Rúben Amorim, ou do Sérgio Conceição. Não vamos ganhar sempre.»

Com contrato por mais uma época com o Palmeiras, Abel Ferreira garantiu que não pensa em regressar ao nosso país a curto prazo.

«Não, o que eu quero mesmo é estar com a minha família. Isso é que eu quero. Ser treinador em Portugal, sendo português, não é fácil. Não para mim, mas para a minha família, porque infelizmente vivemos num mundo muito mediático e as pessoas não conseguem separar o treinador da pessoa, ou o dirigente da pessoa.»

Abel Ferreira está no Palmeiras desde 2020 e desde então já conquistou sete títulos pela equipa brasileira. O treinador português tem sido associado ao Al-Sadd, do Catar, mas tem mais um ano de contrato com o conjunto canarinho.