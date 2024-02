A Lazio somou o terceiro jogo consecutivo sem vencer, este domingo, na visita à Atalanta, com uma derrota por 3-1, na 23.ª jornada do campeonato italiano.

O conjunto de Bérgamo, que atravessa o melhor período da temporada, marcou por Pasalic (16m) e Charles De Ketelaere (43m, penálti e 76m). A equipa de Maurizio Sarri reduziu na reta final do encontro, por Ciro Immobile, aos 84 minutos, de penálti.

O jovem português Saná Fernandes, avançado de 17 anos formado no Sporting, esteve no banco de suplentes da Lazio, mas não foi utilizado.

Quanto à classificação, a Atalanta segue no quarto lugar, com 39 pontos, a dez do Milan, que é terceiro. Por seu turno, a Lazio ocupa o nono posto, com 34 pontos.