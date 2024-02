O Nápoles venceu com reviravolta o Hellas Verona por 2-1, numa partida da 23.ª jornada da Serie A.



Os golos surgiram todos no segundo tempo no estádio Diego Maradona. O conjunto de Verona surpreendeu os napolitanos com um golo de Coppola à entrada para os vinte minutos finais. O campeão italiano puxou dos galões e conseguiu ainda ganhar o encontro: Ngonge igualou a contenda aos 79 minutos e Kvaratskhelia consumou a reviravolta a três minutos do final.



Mário Rui foi titular na equipa do Nápoles, mas saiu aos 52 minutos.



No outro jogo deste domingo que já terminou, Torino e Salernitana empataram sem golos.



O Nápoles igualou provisoriamente a Roma no sexto lugar ao passo que o Hellas Verona está em lugar de descida (18.º colocado). Afundado na classificação está a Salernitana que é última a cinco pontos da zona de salvação. Por último, o Torino é 10.º com 32 pontos.



Classificação da Serie A