Jovane Cabral foi apresentado esta terça-feira como jogador do Olympiakos, da Grécia, onde será treinado por Carlos Carvalhal e terá como colega vários jogadores portugueses. Chega a Atenas por empréstimo do Sporting.

O internacional cabo-verdiano esteve com a equipa dos ‘Tubarões Azuis’ na CAN 2023, que decorre na Costa do Marfim, tendo alinado como titular em quatro jogos e chegado aos quartos de final.

Jovane Cabral passou a primeira metade da temporada ao serviço da Salernitana, última classificada da Série A, em Itália, marcando dois golos em 13 jogos.