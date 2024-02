O Inter de Milão continua a campanha demolidora na liga italiana esta temporada e, na visita à Roma, venceu por 4-2, impondo ao conjunto «giallorossi» a primeira derrota desde que José Mourinho deixou o comando técnico.

Resultados e classificação do campeonato italiano

Os «nerazzurri» colocaram-se na frente aos 17 minutos, por Francesco Acerbi. Na sequência de um pontapé de canto, Romelu Lukaku afastou a bola ao primeiro poste, mas o central apareceu ao segundo para bater Rui Patrício, que foi titular, ao passo que Renato Sanches e João Costa não saíram do banco.

Mas a equipa de Daniele De Rossi reagiu ao golo sofrido e até conseguiu chegar à reviravolta antes do intervalo.

Após um livre batido por Lorenzo Pellegrini, aos 28 minutos, Gianluca Mancini cabeceou para o empate. Já aos 44, Pellegrini conduziu o contra-ataque da Roma e serviu Stephan El Shaarawy para um golaço de pé esquerdo.

A entrada do Inter na segunda parte, porém, viria a definir o desfecho da partida.

Marcus Thuram restabeleceu a igualdade aos 49 minutos, num lance em que foi mais rápido do que Mancini e finalizou ao primeiro poste, após cruzamento de Darmian da direita.

O lance do 3-2 foi parecido, mas aconteceu no corredor esquerdo. Barella fez o passe, Thuram tentou antecipar-se a Angeliño e desta feita foi o defesa «giallorossi» a introduzir a bola na própria baliza.

As contas ficaram fechadas em tempo de descontos, quando a Roma estava balançada para o ataque. Os visitantes partiram para a transição rápida e o central Bastoni apareceu a rematar na área.

O Inter segue na liderança do campeonato italiano, com 60 pontos, mais sete do que o segundo classificado, a Juventus, que perdeu na última ronda no Giuseppe Meazza.

Já a Roma, está no quinto posto, com 38 pontos, mas pode deixar os lugares europeus ainda nesta jornada.

Refira-se que, também este sábado, a Lazio venceu por 3-1 em casa do Cagliari. O português Saná Fernandes não saiu do banco.