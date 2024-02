O Bayer Leverkusen é (ainda mais) líder do campeonato alemão.

A equipa de Xabi Alonso, que ainda não perdeu esta temporada, teve um "teste de fogo" na 21.ª jornada, com a receção ao Bayern Munique, mas venceu os bávaros por 3-0 e aumentou a diferença para o rival no topo da classificação.

Na BayArena, o conjunto de Munique até entrou melhor, mas, depois dos minutos iniciais, o Leverkusen começou a impor-se no jogo. E foi aí que chegou ao primeiro golo.

Robert Andrich tirou o cruzamento rasteiro, a bola passou por vários jogadores na área do Bayern e Josip Stanisic apareceu ao segundo poste, nas costas de Sacha Boey, para encostar e marcar à equipa à qual ainda está ligado contratualmente.

O 2-0 apareceu na segunda parte. Aos 50 minutos, Álex Grimaldo combinou com Nathan Tella em zona interior, entrou na grande área e bateu Manuel Neuer com um remate colocado. O ex-Benfica tem sido uma das figuras do Leverkusen e já vai em 10 golos marcados esta época.

Pouco depois de fazer o golo, o lateral-espanhol ficou perto do bis, de canto direto, mas a bola foi à barra.

Thomas Tuchel mexeu na equipa em cima da hora de jogo – Raphael Guerreiro só entrou aos 81m para lateral-direito – e, apesar da maior iniciativa com bola, os bávaros não conseguiram sequer reduzir a desvantagem, perante a organização do Leverkusen.

A dois minutos dos 90, os anfitriões até podiam ter feito o 3-0, quando Frimpong concluiu um contra-ataque com uma bola ao poste.

Mas o lateral neerlandês viria mesmo a marcar. Neuer foi à área contrária para a bola parada, a bola sobrou para os homens do Leverkusen, Frimpong tirou Guerreiro do caminho e rematou para a baliza deserta.

Este resultado permite à equipa de Xabi Alonso chegar aos 55 pontos, mais cinco do Bayern Munique.

Resultados e classificação da liga alemã

Também este sábado, o Union Berlim, com Diogo Leite a titular, venceu por 1-0 na receção ao Wolfsburgo. Tiago Tomás não alinhou nos visitantes devido a lesão.

Nos outros jogos, o Augsburgo empatou em casa com o Leipzig (2-2), o Heidenheim venceu na visita ao Werder Bremen (2-1), o Frankfurt empatou em casa com o Bochum (1-1), enquanto Borussia Monchengladbach e Darmstadt não foram além do nulo.

