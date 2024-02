O Paris Saint-Germain recordou a carreira de Artur Jorge, antigo treinador português que orientou os parisienses na década de 90, tendo sido campeão francês em 1995.

«O Paris Saint-Germain tomou conhecimento da morte do seu ex-técnico Artur Jorge, aos 78 anos. Artur Jorge, o homem do famoso bigode, conquistou o título do campeonato francês com o "Rouge et Bleu" em 1994», lê-se na nota publicada no site do emblema francês, que foi comandado pelo técnico em duas ocasiões: primeiro, entre 1991 e 1994 e, mais tarde, na época 1998/99.

A equipa parisiense destacou o «rigor e profissionalismo» do técnico luso, um «personagem erudito» que teve uma «carreira gloriosa».

O PSG recordou ainda que Artur Jorge cumpriu, em três anos, o objetivo do clube de conquistar o título de campeão. A juntar a esse troféu, ainda venceu uma Taça de França e uma Supertaça.

Artur Jorge, antigo jogador, treinador e selecionador nacional, morreu esta quinta-feira, vítima de doença prolongada.