A Liga «lamenta profundamente» a morte de Artur Jorge, antigo internacional português e treinador.



O organismo recordou o percurso do «Rei Artur» como jogador ao serviço de FC Porto, Académica e Benfica, clube onde conquistou seis títulos: quatro campeonatos e duas Taças de Portugal.



Como treinador, Artur Jorge destacou-se pela conquista da Taça dos Campeões Europeus em 1987 ao serviço do FC Porto frente ao Bayern de Munique, numa final disputada em Viena. Além de três títulos nacionais e uma Taça de Portugal, o ex-internacional português venceu troféus em França, pelo PSG, na Rússia, pelo CSKA Moscovo e na Arábia Saudita, pelo Al-Hilal.



«À família enlutada e a todos os adeptos em geral, a Liga endereça as mais sentidas condolências», lê-se na nota de pesar divulgada no site do organismo.