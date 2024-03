Danilo Pereira recuperou da lesão e está de volta às opções do Paris Saint-Germain que, esta terça-feira, defronta a Real Sociedad, em San Sebastian, em jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O internacional português tinha falhado o embate com o Monaco, no passado sábado, devido a uma lesão na coxa, mas já está recuperado e, assim, junta-se a Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos entre os eleitos de Luis Enrique que viajaram esta segunda-feira para Espanha.

Além de Danilo Pereira, Marquinhos também volta a ser opção, aumentando as opções do treinador espanhol para o eixo defensivo, depois e ter defrontado o Monaco, na última jornada da liga francesa, com Beraldo e Mukiele adaptados à posição.

Fora das contas para o jogo em San Sebastian está Marco Asensio, que saiu tocado do jogo com o Monaco, que se junta a Milan Skriniar e a Presnel Kimpembe, todos em tratamento às respetivas lesões.

Recordamos que no jogo da primeira mão, no Parque dos Príncipes, o PSG venceu por 2-0, com golos de Kylian Mbappé e Barcola.