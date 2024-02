Kylian Mbappé chegou ao Palácio do Eliseu esta terça-feira para um jantar a convite do presidente francês Emmanuel Macron, por ocasião da visita oficial do emir do Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

O avançado do Paris Saint-Germain foi convidado para a cerimónia na residência oficial do Presidente da República, assim como Nasser Al-Khelaïfi, o presidente do clube parisiense.

Em cima da mesa das reuniões entre Macron e o emir do Qatar está o conflito entre Israel e Hamas, mas a presença de Mbappé leva o foco para outros temas. O internacional francês já terá avisado o PSG que vai deixar o clube no verão e terá tudo acertado com o Real Madrid.

Ora, no passado, Macron aconselhou Mbappé a ficar em França e rejeitar os «merengues», mas será que agora vai fazer o mesmo?

Veja a chegada de Mbappé ao Palácio do Eliseu: