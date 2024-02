Kylian Mbappé ficou bastante desagradado depois de ter sido substituído este domingo aos 65 minutos, no empate frente ao Rennes (1-1).

Em conferência de imprensa, Luis Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, explicou o motivo da substituição e admitiu que a equipa tem de se habituar a jogar sem o avançado francês.

«É muito simples, mais cedo ou mais tarde, teremos de nos habituar a jogar sem Kylian. Quando eu quiser que ele jogue, ele joga, e quando não quiser, a mesma coisa. É uma mensagem para todos. Não vou aceitar ter um um jogador relaxado em campo», atirou o técnico espanhol.

No jogo, o francês saiu para dar lugar a Gonçalo Ramos, que vestiu a capa de herói ao ganhar e converter o penálti que deu o golo do empate, aos 90 minutos. No momento da substituição, Mbappé mostrou-se inconformado e atirou mesmo a braçadeira de capitão ao chão, tendo sido o português Danilo a assumir posteriormente esse papel.

De recordar que Kylian Mbappé deve deixar o PSG no final da temporada e, segundo a imprensa espanhola, o destino provável será o Real Madrid.