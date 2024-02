Kylian Mbappé juntou-se à onda de apoio a Alberth Elis.

O antigo avançado do Boavista, agora ao serviço do Bordéus, está em coma induzido, após ter sofrido um traumatismo craniano grave na sequência de um choque de cabeça com Gomis, defesa do Guingamp, em jogo da Ligue 2 francesa.

«Todos os meus pensamentos positivos para ti, Alberth Elis», escreveu o craque que está em final de contrato com o PSG.

Recorde-se que o internacional hondurenho perdeu os sentidos e deixou o campo de maca, com uma máscara de oxigénio, logo no início do jogo que o Bordéus viria a vencer.

Elis foi transportado ao hospital, onde realizou exames e, segundo a imprensa francesa, já se encontrava consciente. Contudo, o jogador de 28 anos pode mesmo vir a ter de ser operado durante a noite dado o seu estado de saúde.