Alberth Elis, antigo avançado do Boavista, agora ao serviço do Bordéus, está em coma induzido. O jogador hondurenho sofreu um traumatismo craniano grave após um choque de cabeça com Gomis, defesa do Guingamp, depois de ter cabeceado à barra, com a bola a acertar duas vezes no ferro.

Logo aos 34 segundos do encontro, que terminou com a vitória dos girondinos por 1-0, Elis perdeu os sentidos e deixou o campo oito minutos depois de maca, com uma máscara de oxigénio.

O avançado foi transportado ao hospital, onde realizou exames e, segundo a imprensa francesa, já se encontrava consciente. Contudo, o jogador de 28 anos pode mesmo vir a ter de ser operado durante a noite dado o seu estado de saúde.