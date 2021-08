O Boavista acertou com o Bordéus, durante a noite de segunda-feira, a saída de Jackson Porozo para o emblema da Ligue, sabe o Maisfutebol.



O negócio faz-se, num primeiro momento, através de um empréstimo, embora o Bordéus fique com opção de compra. Um processo que repete os moldes definidos nas saídas de Ricardo Mangas e Alberth Elis para o mesmo clube, detido precisamente pelo CEO do Boavista, Gerard López.



Com a saída de Porozo, o Boavista fica com Chidozie, Tiago Ilori, Rodrigo Abascal e ainda Javi Garcia para a zona central da defesa. A opção de João Pedro Sousa tem recaído num sistema com três centrais e por isso o clube necessitará de mais um atleta para a posição.



O nosso jornal sabe que Mexer, antigo futebolista de Nacional e Sporting, foi um dos nomes falados entre Boavista e Bordéus. O internacional moçambicano aufere um salário muito pesado e pretende continuar a jogar na Ligue 1.



Em relação a Jackson Porozo, vale a pena lembrar que tem apenas 21 anos e que acabou a época anterior com 12 jogos/2 golos, mas com o estatuto de titular na fase final. No início da presente campanha completou os 90 minutos em quatro jogos.