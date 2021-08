O Boavista de João Pedro Sousa é uma das boas surpresas do início de campeonato. Os axadrezados somam sete pontos em quatro jornadas e estão a fazer o melhor arranque de Liga dos últimos 16 anos.



O Maisfutebol analisou os registos do clube pós-2000 e confirmou que desde o arranque da época 2004/05 que a equipa portuense não somava tantos pontos. No século XXI, de resto, o Boavista só estava melhor à quarta jornada em 2001/02 (nove pontos) e em 2003/04 (oito).



Tudo isto está a ser conseguido num verão muito complicado e de grandes limitações financeiras e desportivas. João Pedro Sousa só teve os reforços disponíveis a partir da terceira jornada e lançou oficialmente vários atletas provenientes dos sub23: Pedro Malheiro, Tomás Reymão, Tiago Morais e Luís Santos têm sido utilizados regularmente.

Arranque do Boavista no século XXI (4 jornadas):

2000/01 - 6º lugar | 7 pontos

2001/02 - 2º lugar | 9 pontos

2002/03 - 7º lugar | 7 pontos

2003/04 - 6º lugar | 8 pontos

2004/05 - 5º lugar | 7 pontos

2005/06 - 8º lugar | 6 pontos

2006/07 - 10º lugar | 4 pontos

2007/08 - 12º lugar | 3 pontos

2008/09 - X

2010/11 - X

2011/12 - X

2012/13 - X

2013/14 - X

2014/15 - 15º lugar | 3 pontos

2015/16 - 14º lugar | 4 pontos

2016/17 - 11º lugar | 5 pontos

2017/18 - 14º lugar | 3 pontos

2018/19 - 12º lugar | 4 pontos

2019/20 - 4º lugar | 8 pontos

2020/21 - 17º lugar | 2 pontos

2021/22 - 5º lugar | 7 pontos