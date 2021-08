Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Boavista, após o empate frente ao Vizela, em jogo da 4.ª jornada da Liga:

«Houve períodos diferentes no jogo. Tivemos alguma dificuldade no início do jogo para equilibrar alguns movimentos do Vizela, mas depois fomos equilibrando. Foi um jogo bastante competitivo, dinâmico. Depois do golo serenámos mais um bocadinho, mas não conseguimos gerir o jogo com bola. Não conseguimos levar o jogo para zonas mais subidas. Depois houve o golo do empate, que se justifica.»

[Sobre a paragem para as seleções] «O plantel foi construído um bocadinho tarde. Estas duas semanas vão ser muito importantes para trabalharmos sobre o nosso jogo.»

[Sobre o mercado] «Estamos a tentar reforçar o plantel com jogadores de ataque. Pelo menos, com mais um médio ofensivo.»