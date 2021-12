Bordéus e Lyon empataram a duas bolas, no fecho da 17.ª jornada da Ligue 1.



Com Anthony Lopes na baliza, o conjunto orientado por Bosz colocou-se em vantagem por intermédio do defesa Denayer, após passe de Shaqiri, aos 29 minutos. A vantagem forasteiro durou até ao minuto 38 quando um autogolo de Gusto deixou tudo empatado.



O Lyon reagiu bem e voltou a marcar ainda antes do intervalo por Thiago Mendes, aos 41 minutos. A segunda parte não teve tantas ocasiões e foi o Bordéus, que contou com Mangas na equipa inicial, a chegar a nova igualdade. Alberth Elis, outro antigo jogador do Boavista, a passe de Ui-Jo Hwang. Foi o quinto golo do hondurenho na Ligue 1.



Até final, Ekambi e M'Baye Niang poderiam ter dado a vitórias às respetivas equipas, mas não mostraram qualidade na hora da finalização. Assim sendo, o Lyon permanece a meio da tabela - 12.º lugar - com 23 pontos enquanto os girondinos estão em igualdade pontual com o Clermont, a primeira equipa em zona de descida.