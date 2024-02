A saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain no final da época parece uma inevitabilidade e o governo francês até já se despede do avançado. A Ministra dos Desportos do país abordou o futuro de Mbappé e reconheceu que o jogador deverá estar prestes a assumir outro desafio.

«É verdade que, claramente, se está a virar uma página. Lembro-me de tudo de maravilhoso que ele trouxe para este campeonato. Na Ligue 1, foi um dos heróis mais notáveis ​​dos últimos anos. Acho que devemos desejar-lhe boa sorte na sua carreira», disse Amélie Oudéa-Castéra à RMC Sports, tendo desejado que, «onde quer que ele esteja no mundo, faça a França brilhar».

«Ele continua a ser o capitão da seleção e tem datas magníficas pela frente em 2024. Estou obviamente a pensar no Euro, mas também nos Jogos Olímpicos. Temos a sorte de ter um homem tão bom connosco. Temos de lhe enviar todos os nossos votos de felicidades», acrescentou.

Refira-se que Mbappé, segundo a imprensa francesa, já comunicou ao presidente do PSG que vai deixar a equipa francesa no final da temporada. O jogador de 25 anos terá tudo acertado para rumar ao Real Madrid.