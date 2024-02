A saída de Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain é o cenário mais provável no final da época e a imprensa espanhola até avança, esta segunda-feira, que o avançado já assinou pelo Real Madrid.

Ora, em Inglaterra, Pep Guardiola foi confrontado com supostas conversas do Manchester City com os representantes do jogador francês. Questionado sobre o que achava de Mbappé, Guardiola foi curto, mas esclarecedor.

«Acho que ele é muito bom. Tem futuro», brincou o treinador dos «citizens», que ainda soltou umas gargalhadas.