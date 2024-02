Carlo Ancelotti evitou comentar este sábado a possível contratação de Kylian Mbappé pelo Real Madrid no final da época.

Depois do anúncio de que o jogador terá dito ao presidente do Paris Saint-Germain que a sua vontade é sair do clube francês, a imprensa espanhola dá destaque à operação financeira que o Real Madrid tem preparada para o contratar.

O clube está preparado para pagar um elevado prémio de assinatura e um alto salário durante cinco épocas. Ao todo, a contratação de Mbappé deve custar cerca de 500 milhões de euros.

Com todas estas notícias, a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rayo Vallecano tornou-se numa bateria de perguntas sobre Mbappé.

Carlo Ancelotti fez questão de manter o foco no próximo jogo na liga espanhola, quando lhe perguntaram se gostaria de contar com o francês na próxima época.

«Gostaria de terminar bem esta época, de ganhar títulos. É disso que gosto e é para isso que estamos a trabalhar. Ainda há um longo caminho a percorrer até à próxima época», afirmou.

«Estou a ver e a escutar. Compreendo que seja o assunto do dia para vós, mas para nós o que interessa é o jogo de amanhã. Vamos ter de fazer um bom jogo, é o que eu penso. E terminar bem a época», acrescentou, perante a insistência.

E quando perguntaram ao técnico italiano se teme que o assunto Mbappé possa criar instabilidade na equipa nos próximos tempos, respondeu:

«Veem-me preocupado agora? Não, não estou. De certeza que as próximas conferências de imprensa serão assim», disse.