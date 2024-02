Na antecâmara da partida na Alemanha, diante do Leipzig, a contar para a primeira mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões, Toni Kroos esclareceu que o futuro continua por definir, tanto no Real Madrid como pela seleção. Aos jornalistas, o médio, de 34 anos, reabriu a porta da «Mannschaft», que este verão é anfitriã do Europeu.

«Ainda não tomei uma decisão. Muitas pessoas querem que continue [na seleção] e sinto-me feliz por isso. Tenho de pensar muito bem no que vou decidir. Penso em regressar e neste momento sinto-me bem», disse, em conferência de imprensa.

Preparado para o arranque da «verdadeira temporada», Kroos, que cumpre a décima época pelo Real Madrid, não abriu o jogo quanto à renovação.

«Não estou preocupado. Estou mais surpreendido com a minha capacidade mental, porque o plano seria me retirar aos 32 anos. Comecei a jogar como profissional, e sob pressão, no Bayern Munique aos 17 anos. [Quanto à renovação com o Real Madrid] Estou feliz com o que conquistei e até poderei tomar esta decisão um pouco mais cedo [antes do final da temporada]», esclareceu, garantindo que não voltará ao Bayern.

Descrevendo-se como aprimorado em terrenos defensivos, e motivado como em 2014, o médio descartou o favoritismo dos «merengues» na Liga dos Campeões, mas incluiu a turma de Ancelotti no lote de candidatos à conquista da prova.

Leipzig e Real Madrid medem forças a partir das 20h desta terça-feira, numa partida para seguir, em direto, no Maisfutebol e na TVI.