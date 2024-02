Complicações na chegada do Real Madrid a Leipzig, onde vai defrontar a equipa local na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Com o aeroporto da cidade encerrado, o conjunto espanhol teve de mudar o itinerário e viajar de autocarro de Érfurt até Leipzig, um percurso de 160 quilómetros.



Como um azar nunca vem só, um veículo que seguia na autoestrada A4 deu «um toque» no autocarro que transportava a equipa merengue. O condutor estava a filmar o autocarro e perdeu o controlo do carro, causando o pequeno acidente. Porém, quem seguia no interior do autocarro não se apercebeu do sucedido, esclareceu o clube espanhol.



«Um adepto que estava a filmar desde o seu carro o autocarro, despistou-se e raspou no autocarro. Ninguém se apercebeu. O episódio foi visto por quem estava atrás do autocarro», explicou o líder da Liga espanhola, citado pelo jornal Marca.



«Na autoestrada A4, entre Eichelborn e Nohra, um Toyota branco embateu no autocarro da equipa merengue. O condutor do carro partiu um dos retrovisores. O Toyota sofreu danos num valor de três mil euros. Ainda estão por apurar os estragos do autocarro do Real Madrid. Ninguém ficou ferido», refere a versão apresentada pelo Bild.