O Real Madrid goleou o Girona (4-0) no Bernabéu e reforçou a liderança da liga espanhola, passando a somar mais cinco pontos do que a formação a Catalunha. Após o jogo, Míchel reconheceu que o Girona não tem o nível necessário para competir pelo título e puxou a equipa à realidade.

«Não estivemos ao mesmo nível. Tentámos jogar olhos nos olhos, mas com o Real Madrid no seu nível máximo não chegámos lá. Não tenho nada a apontar à equipa, não estamos neste nível. Serve para melhorarmos. A nossa temporada tem sido incrível, mas esta não é a nossa liga, falta-nos um passo ou dois. Nunca senti que pudéssemos ganhar, mas continuamos no nosso sonho», disse o treinador do Girona, em conferência de imprensa.

«Há que ter humildade para sabermos onde estamos. O objetivo era competir com o Real Madrid, mas não deu. A posição em que estamos é privilegiada e crescemos ainda mais depois deste resultado. Não há nada para criticar. Só quatro ou cinco equipas podem competir com o Real Madrid a este nível», vincou.

O técnico do Girona assumiu também que ainda está em «fase de crescimento» e considerou que a estratégia que escolheu para a partida estava errada.

«Talvez tenha feito sofrer os meus jogadores mais do que devia, isto serve-me ao nível pessoal. Podia ter planeado um jogo para sair com 1-0, com um bloco baixo, mas não era o momento. Pintaram-me a cara. Vínhamos para o tudo ou nada e eles recordaram-nos que esta não é a nossa luta», finalizou.