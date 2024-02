Luís Figo admitiu esta segunda-feira, na cerimónia de divulgação dos nomeados para os prémios Laureus, que gostaria de ver Kylian Mbappé com a camisola do Real Madrid.

«Se o gostaria de ver? Claro. Sou adepto do Real Madrid e, como tal, desejo sempre o melhor para o clube, que possa reunir os melhores jogadores do mundo. Já disse que não vai continuar no Paris Saint-Germain, portanto vamos ver o que acontece», referiu Figo esta segunda-feira, em Madrid.

O antigo internacional português, vencedor da Bola e Ouro em 2000 e da Liga dos Campeões em 2002, ao serviço dos merengues, comentou também o bom momento de Jude Bellingham, inglês do Real Madrid, que está nomeado para a categoria de desportista revelação.

«Está a ter um rendimento espetacular, está numa fase impressionante, com todo o seu talento e as suas qualidades e esperemos que dure. Adaptar-se tão jovem a uma equipa como o Real Madrid, com a pressão que existe, é impressionante», destacou Figo.

Por fim, o antigo extremo elogiou também a seleção feminina espanhola de futebol, que foi campeã mundial (2023) e é candidata a equipa do ano nos Laureus.

«Foi uma conquista impressionante. É um desporto que está a crescer, a desenvolver-se e o exemplo é todo o trabalho que tem se tem feito em Espanha, a nível da federação, entidades e clubes», concluiu.