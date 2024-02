Rafael Nadal envolveu-se nos últimos dias numa polémica em Espanha, ao manifestar uma opinião que vai contra algumas feministas. O histórico tenista defendeu que o feminismo é levado a um extremo hoje em dia e que não pode ser assim.

«Não sou hipócrita e não digo as coisas apenas porque são fáceis de dizer. As oportunidades têm de ser as mesmas para homens e mulheres. Isso significa que os salários devem ser os mesmos? Não. Isto não é injusto. O que é injusto é que não haja igualdade de oportunidades. O que é ser feminista? Se me disserem que é defender que os homens e as mulheres merecem as mesmas oportunidades, então sou feminista. Tenho uma irmã, tenho uma mãe e quero que elas tenham as mesmas oportunidades que um homem», referiu Rafa Nadal.

«Só que por vezes leva-se o feminismo a um extremo. Eu quero igualdade e a igualdade não reside para mim em oferecer. A igualdade reside para mim em que, se a Serena Williams gerar mais dinheiro do que eu, então quero que ela ganhe mais do que eu. Se a Serena William encher estádios e gerar mais dinheiro porque é norte-americana e vive num país mais forte do que Espanha, eu não quero ganhar mais do que ela porque sou o Rafa Nadal. Ou seja, eu quero que as mulheres ganhem mais do que os homens se gerarem mais receitas do que os homens. O que me chateia é quando me dizem: 'não achas que os prémios têm de ser iguais para homens e mulheres?' Eu acho que as oportunidades, as infraestruturas, os apoios no início da carreira têm de ser os mesmos. Agora os salários têm de ser os mesmos? Não, os salários têm de ser de acordo com a receita que geram. Se não qualquer dia os 50 melhores tenistas do mundo ganham o mesmo do Novak Djokovic por decreto.»

Ora estas declarações caíram mal junto das femenistas espanhóis e várias vieram a público criticar as declarações de Djokovic. Uma delas foi a colunista Ángeles Caballero, do jornal El País.

«É precioso aquele momento em que [Nadal] diz que tem uma irmã e uma mãe. Espero que tenha um amigo gay, um vizinho negro, e aí teríamos o pacote inteiro do senhor ainda não desconstruído», escreveu.

Depois disto, Luís Figo recorreu às redes sociais para atacar a colunista do El País, uma feminista confessa.

«Eu acho que o que mais te lixa é que ele é livre, rico e um dos melhores deportistas de todos os tempos e não precisa da comissãozinha para viver!! Uma mais que se esconde atrás do falso progressismo...», escreveu Figo.