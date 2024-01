Mesmo com 51 anos, Luís Figo mostra que quem sabe nunca esquece.

O antigo craque português participou no sábado, em Hong Kong, num jogo de estrelas entre as equipas de Michael Owen e de Paul Scholes e mostrou-se em grande nível, apontando dois grandes golos.

Numa partida que contou, entre outros, também com Giggs, Fowler, Pires ou Poborsky, a equipa do antigo médio do Manchester United bateu por 5-2 a que tinha como capitão o ex-avançado do Liverpool.