O Paris Saint-Germain, com três portugueses em campo, não conseguiu mais do que um ponto na visita ao Mónaco (0-0), em jogo realizado esta sexta-feira, referente à 24.ª jornada da liga francesa.

Relativamente ao campeonato, o PSG continua sem conseguir vencer em casa do Mónaco, sendo este o quarto jogo consecutivo em que registo se mantém.

Destaque também para a titularidade de Vitinha, que jogou os 90 minutos, e de Gonçalo Ramos, que acabou por ser substituído aos 59, para dar lugar a Dembélé. Nuno Mendes saltou do banco e voltou a somar minutos, com uma boa exibição, tendo sido este o segundo jogo desde que voltou de lesão.

O ex-Sporting Ugarte também foi titular, tendo sido imperial no meio campo parisiense.

De destacar que Kylian Mbappé voltou a ser substituído, desta vez ao intervalo, e foi direto para a bancada, onde esteve junto com a mãe. Desde 2022 que o internacional francês não era substituído em dois jogos consecutivos, a última vez tinha sido em outubro desse ano, frente ao Ajaccio e ao Maccabi Haifa.

Com este resultado, o PSG continua na primeira posição do campeonato, com 55 pontos, e o Mónaco em terceiro, com 42 pontos, mais dois que o Nice, que joga no domingo frente ao Toulouse. Quem também pode aproveitar é o Brest, segundo classificado com 43 pontos.

