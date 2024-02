O Mónaco regressou este domingo às vitórias na Ligue 1, ao triunfar na deslocação ao terreno do Lens, por 3-2.

Folarin Balogun abriu o marcador aos 19 minutos para os monegascos, antes de Minamino ampliar a vantagem à meia-hora.

Elye Wahi reduziu um minuto depois para a formação da casa, que contou com David Costa a titular, e na segunda parte, aos 77 minutos, Wesley Said fez o 2-2.

A oito minutos do fim, Balogun podia ter bisado, para desperdiçou um penálti. Não bisou o norte-americano, bisou Minamino, aos 90+2 minutos.

Com este resultado, o Mónaco segue no quarto lugar (à condição), com 41 pontos. O Lens é sexto, com 36 pontos.

