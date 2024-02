Mafra e Marítimo empataram hoje 0-0, em jogo da 23.ª jornada da II Liga.

Com este nulo, os verde-rubros, no quarto lugar, com 41 pontos, deixam fugir o vizinho Nacional, que nesta jornada venceu o Penafiel (3-2) e ocupa agora isolado o terceiro posto (que dá acesso ao play-off de subida), com 43 pontos. Já o Mafra averbou o quarto jogo consecutivo sem ganhar e ocupa a nona posição da tabela, com 31 pontos.

Já no final do jogo, a equipa da casa esteve perto do golo, não fosse a pontaria desafinada de Diogo Almeida e Falé, que desperdiçaram os últimos lances de algum perigo dos saloios no Municipal de Mafra.