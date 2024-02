O Benfica B triunfou na noite deste sábado, por 2-0, na receção ao Länk Vilaverdense, em encontro da 23.ª jornada da II Liga. Num encontro de duas faces, as jovens águias, orientadas por Nélson Veríssimo, foram de extrema eficácia no primeiro tempo.

Aos 24m, o lateral Rafael Rodrigues inaugurou o marcador, assistido por Pedro Santos, naquele que foi o único remate do Benfica B na primeira parte. Em todo o caso, do outro lado esteve um adversário pouco esclarecido na frente, visando a baliza de André Gomes apenas por uma ocasião.

A abrir o segundo tempo, Nuno Félix – não, não é irmão de João Félix – ampliou a vantagem, de penálti. Apesar da desvantagem, e das trocas estratégicas, o conjunto de Vila Verde não ameaçou o triunfo encarnado.

Até ao fim, acumularam-se as oportunidades das jovens águias, que, assim, atingem os 30 pontos e sobem ao oitavo lugar do campeonato, em igualdade com o Mafra, que apenas joga este domingo, em casa, diante do Marítimo.

A turma de Veríssimo visita no próximo sábado (2 de março) o Feirense, numa altura em que guarda oito pontos de avanço para a linha de água.

Por sua vez, o Länk Vilaverdense permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 16 pontos, mais um em relação ao lanterna vermelha Belenenses, que este domingo recebe o Torreense.

Na próxima jornada, o emblema de Vila Verde recebe o Paços de Ferreira, em Coimbra.