O Benfica segue invicto na Série A da Liga de voleibol. Está sábado, em encontro da 10.ª jornada, as águias triunfaram na receção à Académica de Espinho, por 3-0 (25-21, 25-16 e 25-16).

Assim, a turma do brasileiro Marcel Matz atingiu os 36 pontos, antes da receção à Ala Nun'Álvares, a contar para os «quartos» da Taça de Portugal. Encontro agendado para 14h deste domingo.

Por sua vez, o conjunto de Espinho segue na «cauda» do apuramento para a Divisão de Elite, fase na qual será decidido o título. Ora, a Académica de Espinho é quarta, com 17 pontos.

Leixões e Clube Viana sorriem

Nas restantes partidas deste sábado, o Leixões venceu a Fonte do Bastardo por 3-1 (26-24, 22-25, 25-22 e 28-26), ascendendo ao terceiro lugar, com 18 pontos. Já os açorianos ocupam o quinto lugar, também com 18 pontos, mas mais um jogo face à Académica de Espinho (17 pontos).

Por fim, o Castêlo da Maia foi derrotado, em casa, pelo Clube Viana, por 0-3 (23-25, 23-25, 22-25). O conjunto de Viana do Castelo permanece no oitavo lugar – último posto desta série – com 10 pontos. Quanto ao Castêlo da Maia, o desaire faz desvanecer a ambição de alcançar a derradeira fase do campeonato. Para já, registam 13 pontos.

Este domingo, às 18h, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães. Os leões são vice-líderes, com 32 pontos. Os «conquistadores», por sua vez, são sétimos, com 13 pontos.