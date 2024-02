O Tondela empatou esta manhã na receção à União de Leiria (1-1), no jogo que abriu a jornada 23 da II Liga.

No Estádio João Cardoso, Bryan Rochez abriu o marcador para os leirienses aos 66 minutos, mas comprometeu a seis minutos dos 90 quando foi expulso, por acumulação de amarelos.

Em vantagem numérica, a equipa da casa foi em busca pelo menos do empate e conseguiu-o: Daniel dos Anjos fez o 1-1 em cima do apito final, aos 90+4 minutos.

Com este resultado, o Tondela segue no sexto lugar, com 35 pontos, ao passo que o Leiria é nono, com 28 pontos. Ambas as posições são à condição.