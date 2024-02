O Académico de Viseu venceu esta quarta-feira em casa do Feirense (3-0), em jogo atrasado da 20.ª jornada da II Liga.

Marquinho abriu o marcador aos 62 minutos, antes de André Clóvis ampliar a vantagem pouco depois, aos 69 minutos.

A dois minutos dos 90, Marquinho bisou e estabeleceu o resultado final.

Com este resultado, o Académico de Viseu é sexto classificado, com 34 pontos – em igualdade pontual com o Tondela. O Feirense está em 14.º, com 24 pontos.