Foi sofrido, mas o Aves SAD venceu esta segunda-feira em casa do Lank Vilaverdense (3-2), no jogo que encerrou a jornada 22 da II Liga.

A equipa de Jorge Costa entrou melhor na partida e aos 25 minutos já vencia por 2-0, com dois golos do inevitável Nenê, aos 11 e 25 minutos.

A reação da equipa do Lank, a jogar em Coimbra, casa emprestada, chegou na segunda parte. Gonçalo Teixeira reduziu aos 53 minutos, André Soares empatou a um minuto dos 90, de penálti – à segunda, já que Pedro Trigueira defendeu o primeiro remate, mas o árbitro mandou repetir o castigo máximo.

Mas não durou muito empate: aos 90+2 minutos, Stênio surgiu solto ao segundo poste e desviou após um canto cobrado no lado esquerdo.

Com este resultado, o Aves SAD segue no segundo lugar, com 46 pontos, a três do líder Santa Clara. O Lank é penúltimo, com 16 pontos.