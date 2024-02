O Pendikspor, orientado por Ivo Vieira, somou este domingo mais uma derrota na Super Liga da Turquia: foi derrotado por 4-1, no terreno do Sivasspor.

O Pendikspor até marcou primeiro, aos 16 minutos, pelo dinamarquês Kaya, mas depois foi arrasado pela equipa da casa.

O Sivasspor empatou ainda na primeira parte, pelo neerlandês Menig, e marcou mais três golos no segundo tempo, através de Osmanpasa, do albanês Manaj e do guineense Koita.

O Sivasspor está no sétimo lugar, com 37 pontos.

O Pendikspor é penúltimo, com 26, dois pontos abaixo da linha de água.