Depois do empate em casa do Kayserispor, o Besiktas, de Fernando Santos, regressou esta segunda-feira às vitórias no campeonato turco, ao triunfar na receção ao Konyaspor, por 2-0.

Com Gedson Fernandes e Al Musrati no meio-campo, a turma de Istambul começou a abrir caminho para a vitória no início da segunda parte: Milot Rashica assistiu e Semih Kilicsoy fez o 1-0.

À entrada para os últimos 20 minutos, Cenk Tosun fez o 2-0 final.

Com este resultado, e decorridas 26 jornadas, o Besiktas segue no quarto lugar, com os mesmos 43 pontos do Trabzonspor, terceiro. O Konyaspor está em penúltimo.

Já o Kayserispor, de Aylton Boa Morte e Miguel Cardoso, venceu em casa do Basaksehir, por 3-2

Duckens Nazon e Ali Karimi marcaram logo a abrir, aos nove e 15 minutos, respetivamente, e a formação da casa reduziu na segunda parte, aos 58 minutos, por Deniz Turuc. Na reta final, Boa Morte fez o 3-1, antes de Hamza Gureler fazer o 3-2, em cima do minuto 90.

Mas o Basaksehir ainda podia ter chegado ao empate: Piatek dispôs de um penálti, aos 90+12 minutos, mas desperdiçou o castigo máximo.