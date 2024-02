O Besiktas, de Fernando Santos, qualificou-se esta quinta-feira para os quartos de final da Taça da Turquia, ao triunfar em casa do Antalyaspor, por 2-1.

Apesar do triunfo, a equipa do técnico português – com Gedson Fernandes no onze – até entrou a perder: Zymer Bytqi fez o 1-0 para a formação da casa à meia-hora de jogo.

A reação do conjunto de Istambul chegou na reta final da partida: Jackson Muleka empatou aos 71 minutos e bisou a dois minutos dos 90 para completar a reviravolta.

Foi a segunda vitória consecutiva do Besiktas, depois do triunfo para o campeonato na receção ao Trabzonspor, clube que curiosamente também se apurou para os «quartos» da Taça esta noite, ao bater o Genclerbirligi (2-1), após prolongamento.