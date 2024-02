Vindo de dois triunfos consecutivos, o Besiktas, de Fernando Santos, empatou a zero na visita ao Kayserispor, em jogo da 25.ª jornada do campeonato da Turquia.

Gedson Fernandes foi totalista na equipa de Istambul, enquanto o ex-Sp. Braga Al Musrati fez a estreia, tendo sido lançado aos 66 minutos, naquela que foi a primeira substituição de Fernando Santos.

Do lado anfitrião, Aylton Boa Morte e Miguel Cardoso cumpriram os 90 minutos.

Com este resultado, o Besiktas cai do pódio para o quarto lugar, embora com os mesmos 40 pontos do Trabzonspor, terceiro classificado que venceu na receção ao Hatayspor (2-0). Joelson Fernandes não saiu do banco dos visitantes, mas Rui Pedro fez a estreia.