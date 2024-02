O Besiktas anunciou esta sexta-feira a contratação de Al Musrati.

Segundo escreveu o Maisfutebol em tempo oportuno, o médio de 27 anos chega à equipa orientada por Fernando Santos por empréstimo do Sp. Braga, com uma cláusula de compra obrigatória fixada nos 12 milhões de euros.

Ora, segundo informou o emblema bracarense, desse valor, um milhão de euros é pago já, sendo que os restantes 11 milhões de euros serão liquidados posteriormente.

«A estes valores acrescem mais 2,5 milhões de euros, mediante objetivos coletivos. Em resumo, a transferência em definitivo do jogador cifra-se em 12 milhões de euros + 2,5 milhões de euros em objetivos. Refira-se, ainda, que o mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce aos valores acima referidos e é da total e única responsabilidade do Besiktas», lê-se, na nota do Sp. Braga.

De acordo com a informação do Besiktas, Al Musrati fica ligado ao clube de Istambul até ao final da época de 2027.

Contratado em 2020/21, Al Musrati somou 151 jogos, 15 golos e oito assistências. Em Portugal, representou ainda o Vitória de Guimarães e o Rio Ave.