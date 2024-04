Depois do insulto em março, o diretor do São Paulo recebeu esta segunda-feira Abel, treinador do Palmeiras, com um abraço, antes do jogo entre as duas equipas.

Após o empate a contar para o Paulistão, no início de março, Carlos Belmonte foi apanhado a chamar «português de m…» ao técnico do verdão. Posteriormente, o dirigente retratou-se pela situação.

«No calor do final da partida, proferi uma frase inadequada. Portanto, peço desculpa ao Abel, ao Palmeiras, uma instituição importante para o futebol brasileiro, e à comunidade portuguesa», afirmou Belmonte, num vídeo publicado nas redes sociais.

Ora, esta noite, antes do clássico paulista, Carlos Belmonte fez questão de esperar pela chegada do Palmeiras para dar um cumprimento caloroso a Abel, que retribuiu.