Carlos Belmonte, diretor do futebol do São Paulo, gravou um vídeo a pedir desculpa a Abel Ferreira por ter apelidado o treinador do Palmeiras de «português de m*rda».

O caso aconteceu após o duelo entre das duas equipas no dia 4 de março, que terminou empatado a um golo e ficou marcado por alguns erros de arbitragem, que deixaram o dirigente muito insatisfeito.

«No calor do final da partida, proferi uma frase inadequada. Portanto, peço desculpa ao Abel, ao Palmeiras, uma instituição importante para o futebol brasileiro, e à comunidade portuguesa", afirmou Belmonte, num vídeo publicado nas redes sociais.

O pedido de desculpas do dirigente surge mais de uma semana depois do clássico e numa altura em que o Palmeiras estudava avançar com medida legais contra Belmonte por xenofobia.